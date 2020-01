Scatta l’emergenza nazionale per la cimice asiatica: in Liguria danni per sedici milioni di euro

Regione. “L’invasione d’insetti e organismi alieni portati nelle campagne dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi, ha causato, a livello nazionale, danni per oltre un miliardo nel 2019, con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. Anche la Liguria non è rimasta indenne e, negli ultimi anni, ha visto il proliferare di insetti “rovina raccolti”, non da ultima, la temuta cimice asiatica, l’insetto killer arrivato dall’Asia, che ha colpito principalmente i campi, gli alberi da frutto e i noccioleti, con perdita pari al 46% della produzione ligure e un danno stimabile di circa 16 milioni di euro”, così Coldiretti Liguria in una nota diffusa questa mattina.

“L’ultima ad aver varcato i confini è la “cimice marmorata asiatica” dalla Cina, particolarmente pericolosa per l’agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all’anno con 300-400 esemplari alla volta. La lotta all’insetto è particolarmente difficile perché è in grado di nutrirsi praticamente con tutto, si muove molto per invadere sempre nuovi territori da saccheggiare ed è resistente anche ai trattamenti fitosanitari. Una minaccia drammatica per il Paese, in un anno segnato da un inverno particolarmente caldo che ne favorisce la sopravvivenza, che va contrastata con un piano di intervento nazionale che preveda aiuti straordinari alle imprese, azioni di contenimento dell’insetto, anche con un programma coordinato di trattamenti fitosanitari e sperimentazioni su insetti antagonisti oltre a misure per la difesa del settore ortofrutticolo Made in Italy con un sistema più rigido di verifica sulle importazioni”, prosegue la nota.

