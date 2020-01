Scusino lor Signori ma sanno del contratto di fiume???

In queste ore il Presidente Regionale Toti corre qui e là per la Liguria seguito da assessori certi,vari,eventuali ed aspiranti e chissà se avrà avuto il tempo di osservare la situazione dei principali corsi d’acqua della nostra regione ove non è facile individuare fiumi di grande portata anche se il Magra, il Roja, l’Entella,il Centa e il Bormida hanno una certa capacità ed estensione territoriale.

Perche’ Toti,Mai e Giampedrone dovrebbero guardare i corsi d’acqua?

Noi crediamo che tra un nastro e l’altro tagliati egli potrebbe riprendere il discorso dei contratti di fiume.

