Trasporti sanitari, Muzio (FI): “Bene la legge regionale, ora rivalutare i rimborsi”

Regione. “Con la nuova legge sul trasporto sanitario, approvata ieri dal consiglio, la Regione fa tutto il possibile per cercare di difendere il sistema dell’affidamento diretto alle pubbliche assistenze liguri, che fino ad oggi ha funzionato benissimo, in maniera capillare e con un saldo rapporto con le comunità locali. Sarà dunque messo a gara soltanto ciò che non può non essere messo a gara in base alle leggi vigenti e alle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea. Inoltre l’introduzione della categoria del trasporto ‘qualificato’ potrà consentire di continuare ad affidare alle pubbliche assistenze del territorio alcune tipologie di servizi che altrimenti sarebbero dovute andare a gara. Infine la nuova legge regionale prevede che le disposizioni contenute al suo interno vengano applicate anche a tutte le procedure attualmente in corso e per le quali non si sia ancora addivenuti ad aggiudicazione”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Ci troviamo quindi – prosegue Muzio – di fronte ad una normativa massimamente garantista nei confronti delle pubbliche assistenze del territorio, che rappresentano un fondamentale presidio non soltanto sanitario, ma anche sociale, in particolare nell’entroterra. Il fatto che la nuova legge sia stata approvata all’unanimità dal consiglio è un chiaro segnale della volontà comune delle forze politiche di difendere il sistema ligure di trasporto sanitario”.

... » Leggi tutto