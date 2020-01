A lezione dal professor Pincolini

Nell’ambito dell’attività delle Rappresentative Nazionali LND che prosegue senza sosta (la stagione sta infatti entrando nel vivo, con la selezione Under 18 che, con la partecipazione al Roma Caput Mundi, sarà la prima ad essere impegnata in un torneo nel 2020) giovedì 30 gennaio, presso la sede centrale a Roma, si è tenuto un incontro di formazione e aggiornamento dedicato in modo particolare alla preparazione atletica ed alla gestione degli infortuni nelle competizioni di breve durata.

Il modulo è stato affidato a Vincenzo Pincolini, attuale preparatore atletico dell’Italia Under 21 e che in passato ha già collaborato con gli staff LND in occasione della Viareggio Cup, competizione alla quale parteciperà anche quest’anno la Rappresentativa Serie D. Erano presenti tutti i selezionatori delle squadre nazionali LND: Giuliano Giannichedda (Serie D e Under 18), Calogero Sanfratello (Under 17), Andrea Albanese (Under 16) e Roberto Chiti (Under 15), nonché Mattia Toffolutto (ex Verona), il nuovo preparatore atletico delle rappresentative LND. Nel corso del clinic a tema sono state illustrate agli allenatori le linee guida da seguire.

