Albenga, conclusi i lavori sul rio Carenda. Il Comitato di cittadini: “Ora l’intervento per il Fasceo e il Carendetta”

Albenga. Sono terminati oggi pomeriggio i lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del rio Carenda ad Albenga, martoriato dall’ondata di maltempo del novembre scorso, che aveva creato pesanti disagi a terreni e aziende agricole della piana ingauna oltre che alle abitazioni private della zona. L’intervento è stato considerato come prioritario da parte del Comune di Albenga che si è attivato con la Regione per avere le risorse e poter svolgere al più presto i lavori.

Dal Piano di Sviluppo Rurale 2 mlioni e 260 mila euro, fondi che prevedono opere anche per il rio Fasceo, corso d’acqua dal quale non sono mancate esondazioni e problemi di dissesto idrogeologico per tutta l’area.

... » Leggi tutto