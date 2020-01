Ambiente, presentato nuovo atlante degli habitat marini della Liguria

Liguria. Presentata oggi la nuova edizione dell’Atlante degli habitat marini della Liguria realizzato grazie all’impegno di Regione Liguria. Si tratta della cartografia delle praterie di posidonia oceanica e dei principali popolamenti marini costieri, in un volume aggiornato su scala regionale utile a progettisti di opere a mare e rivolto a chi pratica attività subacquea.

L’Atlante, pubblicato dal 2006 sotto forma di 83 tavole cartografiche a colori in scala 1:10.000, giunge oggi alla sua terza edizione, con numerosi aggiornamenti riguardanti la linea di costa, l’indicazione delle profondità, la perimetrazione del piede delle scogliere e la perimetrazione delle praterie di Posidonia oceanica. La nuova edizione si presenta in formato cartaceo solo per la rappresentazione delle tavole cartografiche, mentre il testo dedicato agli aspetti descrittivi e agli aspetti metodologici, che sono parte integrante della mappatura, è a disposizione in formato digitale (come anche la cartografia interattiva in formato Gis e WebGis) sul portale ambientale ligure.

