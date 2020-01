Brazilian jujitsu, domenica a Savona un torneo di selezione per la Nazionale

Savona. Domenica 2 febbraio, dalle ore 10, al Palatrincee di Savona, avrà luogo il torneo di selezione Dojo Arashi per la Nazionale italiana della disciplina brazilian jujitsu.

Si tratta di un’arte marziale che si svolge con l’utilizzo del kimono, nella quale si lotta in piedi e si prosegue il combattimento a terra. Quella di Savona sarà la prima gara in Italia sotto l’egida di una federazione americana che si chiama Sport Jiu Jitsu International Federation che è presente a livello globale in tutti i continenti ed ha lo scopo di portare questa disciplina alle Olimpiadi. Nel mese di settembre, in California, si terranno i primi campionati mondiali di questa disciplina per disabili.

