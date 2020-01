“Brucerei un figlio gay”, il consigliere Giovanni De Paoli: “Frase mai detta, sono sereno”

Liguria. “Con riferimento al procedimento a mio carico presso la procura di Genova per presunta diffamazione sono a ribadire di non aver pronunciato quanto a me attribuito e sono profondamente dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare”.

Lo afferma il consigliere leghista, ora confluito nel gruppo misto, Giovanni De Paoli, a processo per la presunta frase shock, “se avessi un figlio gay lo brucerei” che avrebbe pronunciato secondo i rappresentanti dell’associazione Agedo, Associazione genitori di omosessuali e che aveva scatenato una vera e proprio bufera politica.

