Clima senza controllo, i “Giorni della Merla” più caldi degli ultimi 70 anni

Liguria. I dati parlano da soli: con una media stagionale più alta di quasi 6 gradi, quelli di quest’anno sono i cosiddetti “Giorni della Merla” più caldi di sempre, o per lo meno degli ultimi 70 anni, cioè da quando esistono gli archivi scientifici meteorologici.

A dirlo l’osservatorio toscano Lamma, che ha pubblicato una cartina sinottica dell’andamento delle temperature di questi giorni i tutta Europa: sì, perchè l’anomalia non è solo a casa nostra, ma in tutto il continente. E non solo.

... » Leggi tutto