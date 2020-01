Differenziata ad Albenga, a marzo partiranno gli incontri informativi con le frazioni

Albenga. “Ultimo appello per tutti gli utenti che ancora non sono andati a ritirare le chiavi e il kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata: avete tempo fino a fine febbraio”. A lanciarlo è l’assessore Gianni Pollio, che ricorda ai cittadini la proroga di un mese (fino al prossimo 29 febbraio) dell’apertura dell’ufficio sito nel palazzo Ester Siccardi.

Spiega Pollio: “Come abbiamo più volte affermato, l’intento dell’amministrazione è sempre stato quello di andare il più possibile incontro ai cittadini. Abbiamo fatto un grande lavoro e studiato un metodo di raccolta che pensiamo possa essere il più adatto per una città come la nostra. Nel centro urbano i cittadini non saranno vincolati a specifici giorni per il conferimento, ma potranno accedere in qualunque momento alle campane attraverso la chiave e le dotazioni che abbiamo distribuito. Nelle frazioni, invece, si applicherà il sistema del porta a porta e gli incontri informativi partiranno da marzo”.

