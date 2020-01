Il Centro Danza Savona vince la 25esima edizione del concorso “Week end in Palcoscenico”

Savona. Centro Danza Savona vince la 25esima edizione del concorso internazionale “Week end in Palcoscenico“, che si è tenuto a Pinerolo il 25 e il 26 gennaio. Per il quinto anno consecutivo la scuola savonese ha ottenuto premi e riconoscimenti in uno dei concorsi di danza più prestigiosi in Italia.

Nella giornata di sabato il centro diretto da Alessandra Schirripa ha ottenuto il primo premio nella categoria Gruppi Moderno/Contemporaneo Senior Open con la nuova creazione “The Art Life”, che ha vinto anche il Best Prize di 1000 euro. Hanno danzato Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Greta Dagnino, Carlo Froi, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Sara Spiegl, Giorgia Tommasi, Giacomo Tomasini, Bakit Zerilli.

