Iren Winter Sales| La tua casa diventa smart con Iren

Una casa facile da gestire anche da remoto, elettrodomestici wi-fi che si possono controllare da smartphone, consumi che si possono tenere sotto controllo con una regolazione intelligente tramite app.

Rendere la casa smart è oramai un’esigenza e costituisce un vero e proprio aiuto nella vita quotidiana.

Non occorrono grandi investimenti e nemmeno elevate conoscenze tecnologiche. È però importante scegliere i prodotti giusti, adatti ai propri bisogni abitativi e in grado di migliorare la nostra vita all’interno delle quattro mura domestiche.

Con Iren hai la possibilità di rendere smart la tua casa approfittando degli sconti sull’e-commerce, gli Iren Winter Sales, validi fino al 15 Febbraio.

Potrai acquistare col 20% di sconto i seguenti prodotti:

Termostato Lyric

Led Philips

Termostato Tado

Manutenzione Caldaia

Purificatore d’aria naturale

Live Control

Costo di attivazione dell’offerta Internet di Iren powered by Linkem

Per usufruire della promozione, in fase di acquisto, basterà inserire il codice WINTER19 nello spazio dedicato ai codici promozionali.

Ma vediamo nel dettaglio i prodotti e come possono aiutarti a risparmiare sui tuoi consumi energetici e a far diventare la tua casa più smart.

Termostato Lyric

Una connessione wi-fi è tutto quello di cui ha bisogno il termostato intelligente Lyric T6 per regolare e ottimizzare il sistema di riscaldamento della tua casa. Con Lyric potrai impostare la temperatura a seconda delle tue esigenze e scegliere vari programmi tra cui la modalità “fuori casa” a basso consumo energetico. Inoltre, tramite app, il termostato sarà in grado di individuare la tua posizione, capire se sei in casa, stai per tornare oppure ti trovi fuori e gestire di conseguenza la regolazione del riscaldamento.

Kit Led Philips

Le lampade led hanno un’autonomia di circa 15 anni (molto più delle normali lampadine) e permettono un notevole risparmio energetico. In più il loro utilizzo per l’illuminazione della casa favorisce la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Sul sito Iren puoi acquistare le lampade led Philips in due versioni: il kit da 6 e il kit da 12.

Termostato Tado

Il termostato Tado è un ottimo alleato se desideri che il riscaldamento della tua abitazione sia ancora più “intelligente”.

Gestisce il riscaldamento in base alla posizione degli abitanti della casa, rileva l’apertura delle finestre e tiene conto dei dati meteo, perciò regola automaticamente il riscaldamento.

Manutenzione caldaia

Avere la certezza che un apparecchio funzioni sempre nel modo corretto è importante per evitare disagi e brutte sorprese come dispersioni termiche o consumi energetici più elevati del normale. Con Iren Casa Senza Pensieri Manutenzione Caldaia questo è possibile. Il servizio, infatti, per 24 mesi garantisce un intervento completo di manutenzione programmata della caldaia. E, in aggiunta, Iren offre in omaggio un servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24, per guasti all’abitazione.

Purificatore d’aria naturale

L’aria di casa può diventare davvero pulita grazie al purificatore aria Iren. Elimina i composti organici volatili, riduce le sostanze inquinanti nell’aria fino al 93%, è silenzioso e ha consumi ridotti. Fornisce inoltre dati e consigli sulle condizioni dell’aria dell’abitazione tramite app.

Live Control

Il kit Live Control ti permette di rendere più sicura la tua casa grazie ad un sistema di videosorveglianza e sensori di movimento che funzionano in wifi. Con Live Control puoi monitorare la tua abitazione quando sei fuori e vieni avvisato immediatamente in caso di intrusione o allarme.

Iren Casa Online

È l’offerta internet di Iren in collaborazione con Linkem che prevede un canone mensile di 22,90€/mese, connettività senza limiti fino a 30 Mega al secondo e installazione a cura di un tecnico specializzato.

Grazie agli Iren Winter Sales puoi avere una riduzione del 20% sul costo di attivazione dell’offerta.