Lettera dei sindacati alle istituzioni: “Chiediamo di essere presenti al tavolo infrastrutture”

Savona. Hanno preso carta e penna e hanno scritto in maniera unitaria alle istituzioni per chiedere di far parte del tavolo sulle infrastrutture per il savonese e per il bacino vadese. La lettera è dei sindacati confederali savonesi, che da tempo si battono sulla carenza di opere per la provincia, un gap che penalizza il sistema economico e produttivo e quindi il lavoro.

“Le segreterie territoriali Cgil, Cisl e Uil, dopo aver appreso l’apertura di un tavolo di lavoro permanente sulle infrastrutture, accanto all’apprezzamento per tale importante risultato, non possono non esprimere grande rammarico e forte disappunto per l’ennesima grave mancanza di coinvolgimento alle stesse riservata. Pur comprendendo la composizione istituzionale del tavolo, denunciano la mancanza di comunicazione diretta pre e post incontro e rivendicano il lavoro svolto nonché la continua azione di proposta e stimolo profusa nel tempo sull’importante tema”.

