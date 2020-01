Non c’è pace per la Servizi Ambientali: si dimette il presidente Milena Scosseria

Borghetto Santo Spirito. Non c’è pace per la Servizi Ambientali che vede ancora un Cda decaduto dopo le dimissioni formalizzate oggi dal presidente Milena Scosseria. Una scelta maturata negli ultimi giorni a seguito delle polemiche in atto sulle attività della società ed in particolare sui progetti e lavori di collagamento al depuratore consortile di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e la Val Maremola.

“A dire il vero, alcune problematiche di coordinamento tra CdA, amministratore delegato e direttore generale si erano già palesate nelle prime settimane del mio incarico, ma vista la delicata e contestuale situazione dettata dall’accertamento avvenuto da parte della GdF, ho ritenuto vi fossero altre priorità” precisa l’ormai ex presidente della Servizi Ambientali.

... » Leggi tutto