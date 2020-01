Pietra Ligure, il consigliere comunale Nicola Seppone costituisce il gruppo consiliare “PietrAttiva”

Pietra Ligure. Novità all’interno del consiglio comunale di Pietra Ligure: il consigliere di minoranza Nicola Seppone (candidato alle elezioni amministrative del 2019 nella lista di Sara Foscolo ed eletto, con 200 preferenze personali, nel maggio dello scorso anno) ha costituito in seno al parlamentino pietrese il nuovo gruppo consiliare denominato “PietrAttiva”.

Spiega Seppone: “Il nuovo gruppo vuole essere l’espressione istituzionale della comunità creata dal sottoscritto nel 2016 e che, nel corso degli anni, si è ritagliata un ruolo importante nel panorama della politica locale, sia come contenitore di idee, ma anche come strumento per la risoluzione di piccole problematiche quotidiane”.

