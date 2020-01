Prima Categoria, giudice sportivo: Riccardo Armellino fermato per cinque giornate

Quiliano. Le partite giocate domenica 26 gennaio sono costate la squalifica ad undici giocatori del girone A di Prima Categoria.

Riccardo Armellino (Quiliano&Valleggia) è stato squalificato per cinque giornate in quanto espulso perché “calciatore di riserva in panchina, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e colpiva con il petto il direttore di gara alla schiena, procurandogli dolore e protestando per le sue decisioni (sanzione aggravata per il fatto che lo stesso è entrato indebitamente sul terreno di gioco)”.

