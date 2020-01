Rugby: domenica alla Fontanassa l’incontro di ritorno tra Savona e Amatori Genova

Savona. Come previsto, complice la sospensione dei campionati in funzione del Sei Nazioni, domenica 2 febbraio avrà luogo l’ultimo episodio della prima fase della Serie C1, con il Savona ad ospitare alla Fontanassa alle ore 14,30 l’Amatori Genova, per l’incontro valevole quale recupero della sesta giornata.

Il recupero del match di ritorno segue di sette giorni l’incontro di andata: la settimana scorsa il risultato fu 12 a 7 per i genovesi; domenica per il Savona ci sarà spazio e modo per recuperare.

... » Leggi tutto