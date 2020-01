San Bartolomeo al Mare, installata la nuova illuminazione led in piazza Rovere

San Bartolomeo al Mare. Proseguono a San Bartolomeo al Mare proseguono gli interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica, iniziati da oltre un anno, per la totale sostituzione di tutti i punti luce del territorio comuale.

L’operazione è mirata a conseguire l’efficientamento energetico degli impianti, per una sensibile riduzione dei consumi e l’abbattimemento dell’inquinamento luminoso, come richiesto dalle nuove normative. Dopo la recente ultimazione del nuovo impianto sulla passeggiata a mare, è terminato in questi giorni, alla vigilia della ricorrenza religiosa della Madonna della Rovere e della Fiera della Candelora, l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione della Piazza e del Sagrato, con le nuove lanterne con tecnologia Led che connotano e valorizzano la Piazza ed il borgo storico che fa da cintura al Santuario.

