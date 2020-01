Sanità, interrogazione del PD in Regione: “Ridurre al minimo i disagi di chi è costretto a curarsi a Savona”

Regione. “Al di là dei proclami dell’assessore Viale lo scandalo della Radioterapia del San Martino non è stato ancora risolto”. Inizia così la nota del gruppo di opposizione del Partito Democratico in consiglio regionale.

Spiegano i democratici: “Ogni giorno i pazienti vengono portati a Savona con le navette e altri mezzi dell’Asl per essere sottoposti alla sedute di Radioterapia che Genova non è in grado di effettuare. Ma quando hanno finito li riportano al San Martino, da dove devono ripartire per tornare a casa autonomamente. Per quale motivo questi malati, che già sono costretti a sopportare enormi disagi, non possono essere accompagnati direttamente a casa propria una volta finite le cure al San Paolo? Perché vengono mollati al San Martino? Molti di loro abitano lontano dall’ospedale e, a fine giornata, dopo una lunga sessione di cure, devono anche affrontare un secondo e spesso interminabile viaggio”.

... » Leggi tutto