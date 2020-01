Sanremo illumina Volare, Biancheri e Amadeus cantano nel “Blu dipinto di blu”

Sanremo. Si sono accese alle 21 in punto le luminarie di via Matteotti plasmate sulle parole della più famosa delle canzoni italiane, quelle “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno che con la sua Volare vinse il Festival del 1958, in coppia con Johnny Dorelli. A battezzare l’evento è stato il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione della kermesse canora Amadeus che ha accompagnato il sindaco Biancheri in un momento toccante per il pubblico presente.

