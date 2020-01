Sospetto caso di Coronavirus su “Smeralda”, in dubbio l’arrivo a Savona. Signorini: “Attendiamo accertamenti” 

Savona. Costa Smeralda “bloccata” al porto di Civitavecchia, con a bordo oltre 6mila persone, per un caso di sospetto Coronavirus. L’ammiraglia di Costa Crociere sarebbe attesa sabato a Savona, ma la situazione mette in dubbio il possibile approdo.

È quanto si evince dalle parole del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini, che non ha escluso alcuna ipotesi in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti, tutt’ora in corso, sui due passeggeri che si tema possano aver contratto la malattia.

