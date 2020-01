Sportello del cittadino ad Albenga, Claudia Ramò: “Uno strumento da utilizzare”

Albenga. Massima trasparenza e un rapporto diretto tra amministrazione e cittadini: in quest’ottica il Comune di Albenga vuole promuovere l’attività dello Sportello del Cittadino.

“Forse non tutti sanno dell’esistenza dello Sportello del Cittadino e delle sue funzioni – afferma Claudia Ramò, consigliere comunale delegato – Spesso le persone si lamentano di alcune problematiche al bar con gli amici o, sempre più spesso, sui social network. In molti casi, invece, se le segnalazioni non si disperdessero in questo modo e riuscissero ad arrivare prima e in maniera più proficua agli uffici e agli amministratori, riusciremo a intervenire più efficacemente. Invito quindi tutti a contattarci o recandosi di persona presso lo sportello sito nel Palazzo Ester Siccardi o scrivendo alla nostra mail. Io, inoltre, ogni venerdì mattina sono allo Sportello del Cittadino per incontrare cittadini e utenti che desiderano confrontarsi direttamente con me”.

