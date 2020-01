Autostrade liguri, tutti i cantieri fino al 7 febbraio

Liguria. Si intensifica il piano di interventi di controllo e manutenzione sulla rete ligure attuato dalla Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Le attività programmate riguardano in particolare le ispezioni di tutte le gallerie presenti sulla rete, gli adeguamenti obbligatori degli impianti di servizio delle gallerie previsti dalla normativa europea, le verifiche alle barriere antirumore.

I lavori verranno realizzati in orario notturno, così da generare il minor impatto possibile sulla circolazione, e cercando di comprimere al massimo le tempistiche degli interventi, eseguendo ove possibile più lavorazioni in contemporanea. Nel caso in cui le verifiche tecniche evidenziassero la necessità di ulteriori interventi, questi verranno eseguiti ampliando l’orario di lavorazione del medesimo cantiere, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività.

... » Leggi tutto