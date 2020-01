Cucina molecolare, la nostra prova: una sorpresa giocosa e coinvolgente

Lo confesso, avevo qualche preconcetto (visto qualche precedente non proprio esaltante) su una cena di cucina molecolare, ma come si può rifiutare l’invito di Angelo Marchiano, il “grande vecchio” (93 anni e non sentirli, nemmeno quando è alla guida della sua Maserati…) del turismo della Riviera? L’occasione la cena a quattro mani tra Stefano Rota, lo chef che guida la cucina del Vascello Fantasma di Laigueglia, e l’amico chef molecolare (entrambi Fic) Roberto Revel. Ad essere del tutto sinceri, nemmeno Angelo Marchiano sembrava, all’inizio, convintissimo dello sposalizio tra la cucina di Stefano e quella, tra chimica ed ingegneria, di Roberto. Ed invece…

Eccoci a tavola, Matteo Zanoni, nipote di Angelo, impeccabile padrone di casa, scandisce i tempi tra cucina e sala, una lettura veloce del menù fa sorgere, immediata, una domanda: che vino abbinare? Si va sul sicuro, bollicine francesi, Première Bulle, brut metodo tradizionale Sieur D’Arques. Aperitivo con un cucchiaio di parmigiano, nel senso che il sapore è quello, ma la consistenza è di una schiuma, gradevole, così come gradevole è il parmigiano ridotto a budino. Si capisce subito che la cucina molecolare, non è tanto uno stravolgimento del gusto, quanto un gioco, uno stupore. Certo, la presenza di Stefano, i suoi piedi per terra, imbrigliano un po’ la tecnica e la fantasia di Roberto, ma per chi è a tavola è un bene, non ci sono estremismi, solo gusto e divertimento, come il mandarino, una sfera lucida arancione, che racchiude un cuore di fegatini di coniglio, il gioco è tagliare il “mandarino” e spalmare il tutto su un crostone dove il gusto dell’agrume si sposa inaspettatamente con il patè.

... » Leggi tutto