Cursano, Briano, Cavalieri: tre moschettieri Olimpia all’Insubria cup

Savona. Si è svolta sabato 25 e domenica 26 gennaio a Busto Arsizio l’Insubria Cup, gara internazionale di combattimento, che ha visto la partecipazione di 1.200 atleti provenienti da tutta Europa: Italia, Austria, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Croazia, San Marino, Grecia e Slovenia i paesi rappresentati, spesso da atleti della propria nazionale.

L’evento, che dal 2021 otterrà il riconoscimento di Open G1 e metterà in palio punti per il ranking mondiale, ha avuto luogo nella prestigiosa cornice del PalaYamamay, teatro delle partite casalinghe dell’UYBA Volley di serie A1 femminile. In un contesto altamente competitivo, hanno brillato i ragazzi dell’Olimpia Savona, capitanati dal maestro Giovanni Caddeo e da Alice Manca.

... » Leggi tutto