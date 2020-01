Danni mareggiata 2018, risorse per 42 mln nel savonese: 75 interventi di messa in sicurezza

Liguria. È stato firmato oggi dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti il decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, per complessivi 142 milioni di euro: per la provincia di Savona sono stati assegnati 42.366.513,86 euro complessivi, destinati a 43 enti assegnatari per un totale di ben 75 interventi.

Le risorse sono destinate a 127 Comuni liguri, alle tre Province e alla Città Metropolitana di Genova per realizzare 299 interventi di difesa del suolo, tra cui cinque interventi di competenza regionale, sulla base delle priorità indicate dagli enti locali.

