Fermato per un controllo prende a bottigliate un poliziotto: 22enne in manette

Savona. Ieri a Savona i poliziotti delle Volanti e del reparto Prevenzione Crimine di Genova, nel corso di un servizio straordinario di controllo finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un ventiduenne della Gambia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Savona, l’uomo – che in passato è stato già arrestato per reati inerenti gli stupefacenti – nel corso del servizio è stato fermato per un controllo e, non si è solo rifiutato di mostrare i documenti per farsi identificare, ma si è scagliato contro gli operatori, aggredendoli e lanciandogli contro anche una bottiglia di vetro.

