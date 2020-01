Mareggiata 2018, Albenga ottiene il finanziamento del primo lotto del progetto moli

Albenga. La Regione Liguria ha finanziato il primo lotto del “Progetto moli” redatto dal Comune di Albenga. Il finanziamento ammonta a 2,5 milioni di euro ed è stato erogato nell’ambito del decreto “Mareggiata 2018”

Una cifra che soddisfa l’amministrazione comunale, come ha affermato il primo cittadino Riccardo Tomatis: “Siamo soddisfatti dei finanziamenti ricevuti attraverso il decreto ‘mareggiata 2018’. Tra i progetti che il nostro Comune ha presentato spiccava, per attinenza allo spirito del bando al quale abbiamo partecipato, quello dell’ingegner Gaggero riguardante l’allungamento dei moli a difesa dell’arenile. Intervento che, infatti, oggi ci è stato finanziato. Sebbene Albenga in occasione della mareggiata del 29-30 ottobre 2018, non avesse subito forti danni alle infrastrutture comunali, come invece è avvenuto in comuni limitrofi, aveva subito danni a strutture dei privati”.

