Meteo: nuvolosità in aumento, cielo coperto nel fine settimana

Liguria. Correnti umide meridionali continueranno ad affluire nei bassi strati, determinando cosi nuvolosità diffusa e piovaschi sparsi sul centro-levante regionale. Temperature miti per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 31 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sul centro-levante con anche qualche precipitazione associata; a ponente invece avremo cieli prevalentemente poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento anche a ponente, ma sempre in un contesto asciutto; mentre il settore centro-orientale sarà interessato da deboli piovaschi sparsi.

Venti: deboli variabili a ponente, fino a moderati da sud/sud-ovest a levante.

Mari: mosso.

Temperature: minime in lieve aumento a levante, massime in rialzo a ponente.

Costa: min 7/11°C, max: 12/15°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +7/13°C.

