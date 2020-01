Nuovo orario per la biblioteca di Albenga

Albenga. Il Comune di Albenga promuove l’attività della biblioteca comunale e ne amplia l’orario per andare incontro agli utenti.

Afferma Martina Isoleri, consigliere delegato alla biblioteca: “Dopo aver ricevuto la delega alla biblioteca mi sono immediatamente interessata alle attività della stessa e alle iniziative da portare avanti per poterla migliorare. Proprio a tal fine abbiamo deciso di ampliare l’orario della stessa per permetterne una migliore fruibilità agli utenti. Vorrei ringraziare il consigliere di minoranza Riccardo Minucci per la collaborazione proficua e costruttiva. A marzo organizzeremo un incontro aperto agli utenti della biblioteca, in modo da valutare insieme le problematiche e le possibili soluzioni alle stesse”.

