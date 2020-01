Pulizia e messa in sicurezza dei rii: Loano comincia con il Nimbalto

Loano. Nei giorni scorsi hanno preso il via a Loano i lavori di messa in sicurezza e manutenzione idraulica dei rii, programmati dall’assessorato ai lavori pubblici e dall’ufficio tecnico del Comune.

Il primo corso d’acqua interessato dagli interventi è stato il torrente Nimbalto: gli operai incaricati dal Comune hanno eliminato i rifiuti, le piante e gli arbusti presenti sulle sponde e lungo il letto del rio nel tratto a valle del ponte di località Trexende. Il sindaco Luigi Pignocca, assieme all’assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria, spiega: “Purtroppo eventi atmosferici eccezionali come quelli avvenuti lo scorso mese di novembre sono diventati sempre più frequenti. Per questo motivo, una corretta programmazione degli interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua del territorio si rivela fondamentale per ridurre al minimo i rischi connessi a questi gravi fenomeni”.

