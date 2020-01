Regionali Liguria, intellettuali pro-Sansa per la candidatura a governatore

Liguria. Intellettuali e mondo della cultura ligure spingono per la candidatura a presidente della Regione Liguria di Ferruccio Sansa: un messaggio forte e chiaro in vista delle prossime elezioni regionali, che unisce molti esponenti della letteratura, del cinema, del teatro e della musica. Dopo la presa di posizione della comunità di San Benedetto, ecco un altro manifesto a favore di Sansa, in giorni decisivi e frenetici per delineare chi sarà il principale avversario del governatore uscente nel corsa elettorale.

“In questa fase della politica italiana, e anche a fronte delle indecisioni ai vertici delle principali forze politiche di opposizione in Liguria, sosteniamo la candidatura a governatore di Ferruccio Sansa”.

