Serie C: Sabazia e Colombo posticipano, la Admo prende il largo

Savona. La Admo volley mantiene la testa del campionato di pallavolo maschile di Serie C. Con l’undicesima giornata spezzata su più weekend, ha addirittura visto ampliarsi il suo margine sulla Sabazia. Sono state solo quattro su sei, infatti, le gare disputate di questo turno.

Il team verdeblù di Lavagna ha vinto la gara casalinga contro il Santa Sabina. Tre a zero il risultato a favore dei ragazzi allenati da Simone Cremisio, che così salgono a 30 punti in classifica. Cinque punti più indietro i vadesi attendono di giocare la sfida con la Colombo Genova, terza della serie: l’appuntamento è per giovedì 6 febbraio.

