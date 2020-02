Condannato ai domiciliari usciva di casa per giocare a carte nei locali e perseguitare la ex: arrestato dai carabinieri

Alassio. Era condannato ai domiciliari, ma anziché starsene in casa si era reso irreperibile, guidava un’auto senza revisione e assicurazione e molestava la ex compagna, che pure lo aveva denunciato per stalking. Ora, però, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Alassio.

Nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, l’uomo si era reso irreperibile. I militari della stazione alassina, però, lo hanno rintracciato in un locale pubblico mentre era intento a giocare a carte, del tutto incurante delle conseguenze derivanti dal suo comportamento. Alla vista dei carabinieri l’uomo non ha battuto ciglio e li ha seguiti in caserma. Dopo le procedure di rito, è stato associato al carcere di Imperia.

