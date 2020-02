Coronavirus, aumento vertigionoso dei costi per l’export: duro colpo per le imprese

Liguria. Il blocco dei voli da e per la Cina, a seguito del provvedimento delle autorità sanitarie italiane, determina un durissimo colpo all’export italiano di merci che usa il cargo aereo e non la nave.

Il commento preoccupato è del presidente di Spediporto Alessandro Pitto. “La tutela della salute è doverosa ed importantissima, ed ovviamente ha precedenza su tutto, ma certi provvedimenti dovrebbero essere oggetto di più profonda valutazione. Circa il 2% delle merci viaggia via aerea su voli passeggeri, ma il valore delle merci è pari al 35% del totale. Come dire che al 35% del PIL prodotto dal trasporto aereo in esportazione sarà impedito di imbarcarsi da aeroporti italiani. La Cina in particolare vale oltre il 10% del totale delle esportazioni, l’Asia il 40%,per l’industria Italiana significa un durissimo colpo”.

... » Leggi tutto