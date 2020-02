Coronavirus, il presidente di Regione Liguria Toti: «Situazione sotto controllo, nessun allarme»

Genova. «La situazione è sotto controllo, non risultano ad ora allarmi particolari dal sistema portuale, aeroportuale o sanitario, che è pronto per affrontare un’eventuale emergenza che dovesse manifestarsi in Liguria. L’invito rimane quello di rivolgersi al numero unico europeo 112 per qualsiasi reale e contingente necessità».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sul Coronavirus, dopo lo stato di emergenza nazionale dichiarato dal governo.

