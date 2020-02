Il Carnevale a Loano, il teatro a Finale e il grande cinema a Noli: una florida domenica di eventi in provincia

Provincia. Il 2 febbraio nel Nord America si festeggia il Giorno della Marmotta, in cui la tradizione vuole che si osservi il rifugio della Marmota monax al suo risveglio: se emerge dalla tana e vede la sua ombra si spaventa, torna di corsa dentro e l’inverno continua. Noi amanti del fine settimana non facciamo come il roditore: usciamo dai nostri rifugi e viviamo gli IVG Eventi che ci offre la prima domenica del mese.

A Loano avremo un buon motivo per farlo: si terrà di nuovo infatti l’appuntamento con il Carnevale dei Bambini, il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini all’insegna di giochi, balli e animazione.

