Karate Club Savona secondo tra le società alla European Cup Libertas

Savona. È ufficiale la convocazione di un atleta del Karate Club Savona nella Nazionale italiana per i prossimi campionati europei Cadetti specialità Kumite che si svolgeranno in Ungheria.

Tommaso Lorenzetti, 15 anni, farà parte della squadra azzurra che parteciperà all’evento sportivo continentale in programma da mercoledì 5 a domenica 9 febbraio a Budapest. La convocazione da parte della Federazione Italiana arriva dopo i brillanti risultati ottenuti nel corso del 2019, con la conquista di numerosi podi alle gare di ranking nella categoria Cadetti -52 kg ed il terzo posto alla Youth League di Jesolo. Tommaso è partito ieri per Lignano Sabbiadoro dove fino al 4 febbraio avrà luogo il ritiro degli atleti che parteciperanno alla competizione europea. Molto soddisfatti i suoi tecnici, che lo seguono fin da piccolo intravedendo per lui una brillante carriera.

