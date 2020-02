Sanremese – Lucchese, i giocatori convocati

Sanremo. Allenamento mattutino al Comunale per la Sanremese in vista del big match con la Lucchese. L’incontro, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani 2 febbraio, allo stadio Comunale di Sanremo, con inizio alle 15.

La squadra, dopo essersi soffermata in sala video, si è spostata sul terreno di gioco per la rifinitura. Dopo il classico torello e alcuni esercizi atletici di attivazione muscolare, i biancoazzurri hanno lavorato con il tecnico Ascoli e il suo secondo Correale per mettere a punto tattiche e schemi in fase difensiva e offensiva e registrare i movimenti sui calci

piazzati. Pici e Martini sono rientrati ormai stabilmente in gruppo. Sta molto meglio Lo Bosco.

