Alassio, Simone Lupo:”Abbiamo giocato la partita perfetta”

Alassio. L’Alassio, sotto di un goal, segnato da Manca dopo pochi minuti e in dieci (dal 20°) per l’espulsione di Oxhallari, riesce, grazie a Lupo e Gerini, nell’impresa di rimontare il Campomorone, portando a casa tre punti pesanti in chiave salvezza.

“Abbiamo fatto la partita perfetta, giocando per settanta minuti in inferiorità numerica, reggendo l’urto del Campomorone e dopo il mio pareggio arrivato su azione susseguente da un calcio d’angolo, abbiamo trovato la forza di raddoppiare con Gerini – afferma Simone Lupo – da qiel momento abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, giocando e soffrendo da squadra vera. Il successo odierno dimostra che ci siamo e che lotteremo con tutte le forze per ottenere la salvezza”

... » Leggi tutto