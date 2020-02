Danni Maltempo, Sanna (Ceriale in Movimento): “Briciole di contributi e il Comune esulta”

Ceriale. “A seguito delle mareggiate del 2018 il Governo ha stanziato 385 milioni di Euro in 3 anni sia per ripristino dei danni ma anche per interventi di prevenzione. Per l’annualità 2020 sono stati ripartiti 142milioni di Euro a 127 comuni liguri, una media di poco più di 1 milione di euro a comune”.

“E’ incredibile come il Comune di Ceriale si vanti di aver ottenuto solo 85mila euro a seguito della mareggiata del 2018 che ha letteralmente devastato le nostre coste, mentre tutti i comuni costieri limitrofi hanno ottenuto stanziamenti superiori ai 2 milioni di euro”.

... » Leggi tutto