Eccellenza, Pietra Ligure contro Rivasamba: la cronaca in diretta

Pietra Ligure. Quarta giornata del girone di ritorno per il campionato di Eccellenza. Il Pietra Ligure, che si trova solitario all’ultimo posto in classifica, è chiamato a fare punti per risollevarsi e rilanciarsi in zona playout. I biancocelesti ospitano il Rivasamba, che occupa una tranquilla settima posizione.

Il Pietra Ligure è reduce da un buon pareggio sul campo del Rapallo Rivarolese, con il quale ha interrotto una serie di quattro sconfitte. I calafati, negli ultimi sei turni, hanno alternato per due volte la striscia vittoria-pareggio-sconfitta.

