Giornata della vita, banchetti solidali dei Cav di Albenga-Imperia nelle parrocchie della Diocesi

Albenga-Imperia. In occasione della Giornata per la Vita, che si celebra oggi in tutta Italia, i Centri di Aiuto alla Vita di Imperia ed Albenga promuovono e organizzano la distribuzione delle primule, oltre 3000 vasetti, nelle parrocchie della Diocesi.

Durante l’anno, i Centri di Aiuto alla Vita di Albenga e di Imperia distribuiscono alle neomamme latte, pannolini ed omogeneizzati acquistati con il ricavato delle offerte delle primule della Giornata per la Vita. I volontari dei Cav accolgono tutte le donne in difficoltà per una gravidanza inattesa, fornendo supporto psicologico e materiale, al fine di aiutarle a rimuovere le cause che potrebbero portare alla scelta di un aborto.

