Il Finale scappa tre volte, l’Ospedaletti lo riprende sempre: finisce 3 a 3

Finale Ligure. Grazie ad una prestazione di grande carattere gli orange strappano un punto sul difficile campo del Finale dimostrando un’abilità fuori dal comune nel reagire agli affondi degli avversari.

Nuova importante sfida esterna per l’Ospedaletti, reduce da due vittorie consecutive che l’hanno rilanciato nella parte centrale della classifica. A Finale va in scena un match molto sentito, specie per mister Andrea Caverzan, ex di giornata.

