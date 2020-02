Imperia raggiunge le trecento mila presenze turistiche nel 2019

Imperia. Nel corso del 2019 Imperia ha raggiunto le trecento mila presenze turistiche. La conferma arriva dai dati reali sui pagamenti dell’imposta di soggiorno, che parlano di 282. 732 presenze da febbraio a dicembre dell’anno passato.

«Considerando che mancano all’appello i numeri di gennaio 2019, in quanto l’imposta non era in vigore, e che i dati di dicembre sono in assestamento, possiamo dire con certezza di aver raggiunto il traguardo che si era posto il sindaco Scajola», spiega l’assessore Gianmarco Oneglio.

