Loano, Balestrino, Toirano e Borghetto: in scena “U Carlevà da Vallà”

Provincia. Si è svolta sabato 25 e domenica 26 gennaio la cerimonia d’apertura della stagione del carnevale comprensoriale ‘U Carlevà da Vallà‘ che ha visto coinvolto i comuni di Balestrino, Toirano, Borghetto S.S., Loano.

Sabato mattina si è dato il via alla manifestazione presso le Scuderie del Marchese dove Elena Gandolfo, alias Principessa Perseghina, in qualità di dirigente nazionale del coordinamento maschere Italiane e Presidente del comitato regionale maschere, ha illustrato il mondo delle maschere e i legami che esse hanno con il loro territorio come rappresentanti della cultura e delle tradizioni. Successivamente il sindaco Ismarro ha ufficialmente acceso la ‘Fiaccola dell’Amicizia’ alla presenza di tutti le amministrazioni della Val Varatella e delle maschere provenienti da tutta Italia come simbolo dell’unione, della collaborazione, della fratellanza e amicizia che lega sia loro che i rispettivi cittadini.

