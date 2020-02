Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia espugna lo Speranza. Mister Fiore: «Sono contento della prestazione»

Vallecrosia. La prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, torna vincitrice dalla trasferta savonese. Nel pomeriggio è infatti riuscita ad espugnare lo Speranza per 2-3 grazie alle reti di Caccamo, Saba e Marafioti.

Un ottimo risultato per i biancorossi che conquistano altri importanti punti in classifica durante la quindicesima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena allo stadio Augusto Briano a Savona.

