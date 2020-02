Prima Categoria, Soccer Borghetto contro Olimpia Carcarese: la cronaca in diretta

Borghetto. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi difficile test da superare per Soccer Borghetto e Olimpia Carcarese, formazioni dalle ambiziose aspettative che non vogliono arrestare la loro rincorsa sulla capolista Pontelungo. Nei piani alti della classifica ben sei le squadre raccolte in 7 punti, tra queste le due biancorosse entrambe al 4° posto a quota 23, ma con i rivieraschi che contano una partita in meno. Stesso obiettivo, ma diversi gli umori. I ragazzi di Giunta arrivano infatti da uno strepitoso 6 a 1 inflitto al Baia Alassio, ma mancano alla vittoria casalinga dal 26 ottobre. Stop nello scorso turno, invece, per la Carcarese che, dopo un filotto positivo di risultati, ha ceduto in casa 5 a 3 con lo Speranza.

FORMAZIONI

