Rugby, i risultati della giornata: Savona vittorioso nel recupero

Savona. Prima domenica di febbraio dedicata a due recuperi nei campionati seniores, con battuta d’arresto per il Cus Genova in gara a Grugliasco con gli altri universitari subalpini e l’affermazione del Savona nel derby con l’Amatori Genova.

Per il club ponentino quindi, autori di quattro mete con Tripodi, Fiabane, Paoletti ed Ademi e piazzati di Serra, platonica vittoria nella poule 2 della C1 e conferma ufficiale di accesso alla fase promozione sia per lo stesso Savona che per il Cus Pavia e l’Amatori Genova. Union Riviera e Cadetti del Recco ai playout.

