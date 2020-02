Sanremo, nella vetrina della pasticceria San Romolo la Primavera di cioccolato di Knam

Sanremo. Nella vetrina della storica Pasticceria San Romolo di via Carli splende con i suoi 150 kg di pura golosità la Primavera in cioccolato realizzata dal noto mastro cioccolatiere tedesco Ernst Knam.

«Questa è per te, Sanremo», ha esclamato il re del Cioccolato e noto volto televisivo. Dopo le praline dedicate ai cantanti in gara create lo scorso anno, per il 70esimo Festival della Canzone Italiana, in onda dal 4 all’8 febbraio, Knam si è superato con una riproduzione della statua della Primavera di Vincenzo Pasquali sita in corso Imperatrice.

La statua è alta 163 cm ed è realizzata interamente a mano, utilizzando differenti tecniche e metodi di lavorazione, con 150 kg di cioccolato (bianco, latte e fondente). Un omaggio, quello dello chef tedesco a Sanremo e alla musica italiana che ha stupito i numerosi presenti. L’opera sarà esposta durante la settimana del Festival nella vetrina principale della Pasticceria San Romolo e successivamente nella Pasticceria Ernst Knam in via Anfossi 10 a Milano.

